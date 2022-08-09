Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США
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Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США

Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США


8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.


По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 


Tornado Cash также использовали для отмывания более $96 млн, полученных киберпреступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее $7,8 млн, украденных при взломе кроссчейн-протокола Nomad в начале августа. 


Ведомство заблокировало любую собственность Tornado Cash в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.


Напомним, в мае Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса. Ведомство утверждает, что сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей.

# Экономика tornado cash, микширование, минфин сша, отмывание денег, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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