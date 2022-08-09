Евгений Кузин про отношения с Сашей Артемовой: «Классная пара? Это была всего картинка»
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Евгений Кузин про отношения с Сашей Артемовой: «Классная пара? Это была всего картинка»

Евгений Кузин про отношения с Сашей Артемовой: «Классная пара? Это была всего картинка»

Евгений Кузин уже давно разошелся с матерью его дочери. Звезда «ДОМа-2» часто рассуждает по поводу прошлого брака, и на этот раз поделился, что думает про былую жизнь с Сашей.

Кузин, общаясь с подписчиками, часто получает комплименты по поводу его внешности. Фолловеры хвалят за это и Сашу Артемову, в чем Евгений с ними полностью согласен. Однако ему не нравится, когда разговор заходит о том, что кто-то грустит, мол, расстались такие привлекательные люди. «Классная пара? Это всего картинка», — убедил он.

Брюнет сравнил ситуацию с походом в галерею, кому-то понравилось то или иное произведение искусства, но он не думает, что стоит за этим. «Единицы знают, сколько трудов за этой картиной», — добавил Евгений.

Кузин даже устал убеждать аудиторию, что воссоединение с Артемовой невозможно, хоть он и обожает их маленькую дочь. «Ребят, пожалуйста, давайте без этого: не надо говорить мне, что я поторопился, чтобы нормально к этому относился. Я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все!» — возмущался он.

К слову, только недавно бывшим удалось наладить контакт ради того, чтобы отец принимал участие в жизни наследницы. Периодически девочка приезжает к нему в гости. «Отдаю дочь Жене на две недели. Невзирая на наш развод, ребенок видит отца и мать. Все только для нее. Главное, чтобы доченька была довольна. Вы бы видели, какой она была радостной, сколько счастья было в ее глазах! А я вся в слезах, не могу успокоиться!» — делилась Саша.

Во время очередной беседы с поклонниками Кузин признался, что давно готов к новым отношениям. Мужчина уже заранее говорит, что планирует представить ее фолловерам. Наверняка, ему захочется кричать о любви, встретив ту единственную. «Нет никого, так бы ходил и говорил, хочется... — сетовал Евгений. — У меня свиданий не было со времен Александры Артемовой».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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