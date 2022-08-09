Галкин общается с российской фанаткой в Таллине, а Омаров поет дифирамбы бывшей. Соцсети звезд

Максим Галкин вместе с семьей находится за границей. Пока Пугачева наслаждается отпуском и заботится о детях, артист проводит время за работой и активно выступает с концертами.

Сегодня вечером у 46-летнего Максима Галкина концерт в Таллине. Утром артист решил прогуляться по городу и неожиданно встретился с одной из поклонниц. Звезда поприветствовал девушку с широкой улыбкой.

«Извините, я обычно так не подхожу, — смущалась незнакомка. — Ой, так удивительно! Я видела вас по телевизору… Меня зовут Марина. Живу в Швеции, но я из России».

Очевидно, беседа прошла на дружеской ноте, несмотря на то, что в глазах россиян у Галкина сейчас не самый лучший имидж. Он активно критикует российскую власть, пародирует известных журналистов. Ходят слухи, что злопыхатели планируют устроить провокации на шоу звезды.

Подозрения оказались небеспочвенными. Недавно охрана задержала на концерте Галкина бывшую фанатку Марину Круглову. Женщина собиралась забросать шоумена тухлыми яйцами.

О теплой встрече рассказал и 41-летний Курбан Омаров. Бизнесмен рассказал, что затеял грандиозный переезд. В сборах мужчине помогают работники, 14-летний сын Омар и.. бывшая жена Алла Воденко. В последнее время экс-супруги часто проводят время вместе. «Что бы я без нее делал», — написал Курбан, сопроводив сообщение смайлом в виде сердца.

Бизнесмен похвастался, что подписчики в восторге от его экс-супруги. Они завалили личный блог Омарова комплиментами. «Какая красивая и позитивная мама у вашего сына. Всегда с улыбкой, с открытым сердцем и взглядом»; «На руках надо носить такую женщину», — пишут пользователи.

«Мой блог начинает взрываться, стоит появиться Алле. Можно смело назвать ее народной любимицей», — прокомментировал Курбан.

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Все хорошо и в отношениях Юлии Ефременковой с Мондезиром. Недавно беременную близнецами экс-участницу реалити положили на сохранение. Шатенка разнервничалась после неприятного разговора. Личность обидчика она раскрывать не стала и многие заподозрили: виновник — Мондезир. Ведь мужчина перестал появляться в соцсетях возлюбленной.

Однако 35-летняя Юлия успокаивает: в клинике попросту запрещено посещение пациентов, поэтому они вынуждены общаться дистанционно. Сегодня пара наконец воссоединится. Ефременкова готовится к выписке. «Мы с ним списывались и обсуждали, на кого похожи малыши», — успокоила она.