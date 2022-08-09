Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
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Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном

Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Шоумен Гарик Харламов высмеял блогера. Артист в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял блогера Давида Манукяна и музыканта Митю Фомина. «Во время петушиных боев певец Дава надавал петуху на клюв, а тот оформил ему пару мощнейших выпадов под хвост», сказал Гарик Харламов.
После этого Харламов стал отпускать шуточки в адрес Фомина. «Митя Фомин выступил на корпоративе с футбольным фристайлом. Он лег на живот, посвистывая попой, не давая упасть мячу», — заявил Харламов. Напомним, что Давид Манукян несколько лет встречался с певицей Ольгой Бузовой. Сейчас, по слухам, у него роман с певицей Мари Краймбрери. Митя Фомин, которому 48 лет, никогда не был женат.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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