Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном

Шоумен Гарик Харламов высмеял блогера. Артист в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял блогера Давида Манукяна и музыканта Митю Фомина. «Во время петушиных боев певец Дава надавал петуху на клюв, а тот оформил ему пару мощнейших выпадов под хвост», сказал Гарик Харламов.После этого Харламов стал отпускать шуточки в адрес Фомина. «Митя Фомин выступил на корпоративе с футбольным фристайлом. Он лег на живот, посвистывая попой, не давая упасть мячу», — заявил Харламов. Напомним, что Давид Манукян несколько лет встречался с певицей Ольгой Бузовой. Сейчас, по слухам, у него роман с певицей Мари Краймбрери. Митя Фомин, которому 48 лет, никогда не был женат.