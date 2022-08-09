Геннадий Хазанов рассказал, почему на самом деле уехал из России

Начиная с февраля 2022 года, территорию России покинуло множество звезд. Некоторые артисты сделали это в качестве жеста несогласия с действиями российской власти. Другие же покинули страну молча. В числе таких оказался и Геннадий Хазанов. Поклонники артиста уже начали предполагать, что артист решил эмигрировать и переждать сложное время за рубежом.





Хазанов решил прокомментировать ситуацию после обвинений в эмиграции. По словам артиста, ни о каком переезде за рубеж речи не идет. Геннадий Викторович посоветовал обратить внимание на график спектаклей в театре. В летний период обычно наступают каникулы, и Хазанов решил провести свой отпуск в Латвии.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», – сообщает Хазанов изданию «Teleprogramma.pro».





На вопрос журналистов, планирует ли Геннадий Викторович возвращаться в Россию, он ответил утвердительно. Ранее директор «Ленкома» заявлял, что Хазанов пока не может принять участие в спектаклях. Марк Варшавер объяснил это состоянием здоровья актера. Сам же Геннадий Викторович настроен оптимистично и заверяет, что зрители увидят его в новом театральном сезоне.

Напомним, что ранее страну со скандалом покинули многие звезды. В их числе оказались юморист Максим Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми, актрисы Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, группа «Little Big». За это они подверглись всенародному хейту, а на государственном уровне уже поднимаются вопросы о лишении гражданства покинувших Россию знаменитостей.