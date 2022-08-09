Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"

Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка", названный в честь мальчика-патриота, который встречал и провожал военные колонны. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. 

Гладков поделился историей создания шоколада.


"У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", — рассказал глава Белгородской области.

Гладков отметил, что во время поездки в подшефный Белгородской области район ЛНР он видел колонны машин с изображением Алеши, "было прямо до слез".

Губернатор назвал это "чисто народной историей", которую намеренно никто не пиарил, а все получилось само собой, на людском сплочении и энтузиазме.

"И военнослужащие к нему приехали — и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк "Патриот". <...> Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры — когда узнали, то сделали эти шоколадки", — рассказал Гладков.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Свиньи
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Свиньи
Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"
Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад
Анонсирован шутер The First Descendant на Unreal Engine 5, от студии Nexon
Анонсирован шутер The First Descendant на Unreal Engine 5, от студии
Полицейские в Братске спасли бездомного пса, пострадавшего от выстрела неизвестного
Полицейские в Братске спасли бездомного пса, пострадавшего от
Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца
Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца
Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России
Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России
Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%
Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%
Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха

Еще по теме

Врио губернатора Белгородской области провел личный прием граждан
Глава обстрелянного ВСУ российского региона рассказал подробности о разрушениях
В Белгородской области до 24 июля продлен желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области сообщили о сброшенном с квадрокоптера взрывном устройстве