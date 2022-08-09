Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"

Вадим Карасев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка", названный в честь мальчика-патриота, который встречал и провожал военные колонны. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Гладков поделился историей создания шоколада.

"У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", — рассказал глава Белгородской области.

Гладков отметил, что во время поездки в подшефный Белгородской области район ЛНР он видел колонны машин с изображением Алеши, "было прямо до слез".

Губернатор назвал это "чисто народной историей", которую намеренно никто не пиарил, а все получилось само собой, на людском сплочении и энтузиазме.

"И военнослужащие к нему приехали — и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк "Патриот". <...> Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры — когда узнали, то сделали эти шоколадки", — рассказал Гладков.