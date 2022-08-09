Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах

Астрологический прогноз на 10 августа 2022 года поможет многим представителям знаков зодиака увидеть простую истину, которая откроется перед ними, если они будут следовать гороскопу от Анжелы Перл. Судьба ежедневно предоставляет множество возможностей добиться успехов, но важно увидеть их и не пропустить.

К чему готовиться Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам 10 августа 2022 года

Овен

Прекрасное время, чтобы заняться совершенно новым проектом в их жизни. Астрологи предсказывают, что Овны смогут наладить семейную связь с самыми близкими, и ничего не сможет огорчить их в этот период. Если они сделают всё правильно, то это откроет перед ними новые возможности и позволит освоить нестандартные для Овна хобби.





Телец

День окажется насыщенным, времени на глупости не останется вовсе, но такая перспектива порадует Тельцов и позволит им быть в своей стихии. Астрологи рекомендуют без стеснения продвигать собственные идеи. Это позволит им обратить на себя внимание и, возможно, даже заполучить повышение или премию. Настойчивость им поможет в достижении успеха.

Близнецы

Этот день откроет перед данным знаком перспективы, которые приведут их к положительным эмоциям. Окружающие будут вызывать у них двоякие чувства, но при этом Близнецам не обойтись без терпеливости. В профессиональной сфере перед ими откроется истина, которую данному знаку важно не пропустить. Это укрепит их позиции и откроет новые возможности.

Рак

Не лучшее время, чтобы заниматься важными бумагами, тем более что-то подписывать. Есть риск, что Раков попытаются обмануть. Одиноких представителей знака ожидает приятный сюрприз, звёзды благосклонны к ним и пришлют человека, который заставит их сердце биться сильнее. Только на долгосрочные отношения рассчитывать не стоит, так как окажется, что это не их судьба.

Какой день ожидается у Львов, Дев, Весов и Скорпионов 10 августа 2022 года





Лев

Этот знак владеет множеством талантов, но именно в этот день может понадобиться, чтобы Львы доказывали своё превосходство. Астрологи не советуют прибегать к помощи окружающих, а справляться собственными силами. Многое будет зависеть непосредственно от них самих, поэтому стоит быть уверенными – удача на их стороне.

Дева

Торопливость данного знака может навредить им добиться желаемой цели. Всё вокруг будет заставлять их к решению и действию, но прежде чем принять окончательный вариант, необходимо хорошо обдумать свои шаги, чтобы не наделать ошибок, о которых в дальнейшем они могут пожалеть. Выход есть – и Девы его, безусловно, найдут, только не нужно торопиться.

Весы

Внимательность поможет данному знаку принять правильное решение и не допустить ошибок, которые могли бы им навредить. Настроение Весов будет неустойчивым, поэтому астрологи советуют постараться найти баланс в своем эмоциональном состоянии, чтобы не привлечь негатив окружающих. Сновидения в ночь на этот день будут необычными, стоит обратить на них внимание.

Скорпион

Особого настроение для общения с окружающими у Скорпионов наблюдаться не будет, но стоит проявить выдержку и пересилить себя. Связь с внешним миром поможет им. Этот день наградит Скорпионов романтическим настроением и приятными сюрпризами. В личной жизни связь с партнёром наладится, что позволит данному созвездию насладиться приятными моментами.

Какие перспективы у Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб 10 августа 2022 года





Стрелец

В личной жизни будут наблюдаться перемены. Стрельцы смогут наладить партнёрские отношения, встретить идеального романтического партнёра или наладить связь с уже имеющимся человеком. Особые события потребуют от них срочных решений, так что Стрельцам стоит быть готовыми к такому роду ответственности.

Козерог

Данному знаку стоит прислушаться к мудрым советам старшего поколения, которые желают им добра. Если Козероги поставили перед собой цель договориться с кем-то, то не стоит пасовать перед трудностями. Настойчивость им поможет добиться желаемого, а интуиция предугадать пожелания оппонента.

Водолей

Какие-то преграды загонят данный знак в тупик, выход из которого им самостоятельно не отыскать. Астрологи предсказывают им провал, если они не переступят через собственную гордость и не обратятся за поддержкой к мудрым людям. Ещё есть риск перемен в личной жизни, но, к сожалению, не в лучшую сторону.

Рыбы

Закрытость данного созвездия приносит боль лишь им. Рыбам стоит выбираться со своего панциря, в котором они засиделись. Астрологи рекомендуют отправиться на встречу с друзьями и близкими, обсудив что-то жизненное. В противном случае Рыбы погрузятся в ступор, что не даст возможности двигаться дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп от Василисы Володиной на 10 августа 2022 года: какие знаки зодиака ожидают испытания