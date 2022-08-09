Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились
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Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились

Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились

После смерти Александра Градского его вдову Марину Коташенко ожидало новое потрясение. Женщину таинственным образом ограбили на 100 миллионов рублей. Сейчас один из воров, некий Умеджон Жабборов, находится под арестом.


Сегодня стало известно, что Жабборову продлили пребывание за решеткой. Сам он не отрицает причастность к преступлению, зато не знает, куда делись ворованные у Коташенко 100 миллионов рублей. Говорит, мол, деньги с собой забрали его подельники и испарились.

Что касается вдовы Градского, то она, помимо воспитания маленьких сыновей, занимается также борьбой за наследство покойного супруга наряду с бывшей женой и старшими детьми артиста Даниилом и Марией.

«Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, — так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — откровенничала со «СтарХитом» двоюродная сестра Александра Борисовича.

К слову, сестра Градского давно живет во Франции. Женщина таила на артиста обиду за то, что он когда-то присвоил себе квартиру и дачу ее папы. Наталья намерена восстановить справедливость и стать хозяйкой данной недвижимости.

«Саша говорил: «Ты со мной не связывайся, я Градский». А я полушутя отвечала, что найду адвоката, который не будет его поклонником. И пыталась. Но, понимаете, у меня второй ребенок — аутист, в какой-то момент подумала, что сейчас всю жизнь на это положу, начну бегать по судам… Не знаю, наверно, была не права, наверно, была бессребреником, наверно, была слишком молодой, 30-летней.

Но постоянно, когда мы с братом встречались или созванивались, спрашивала: «Ты не передумал? Ты ведь, якобы, не согласен с поступком моего отца. Не хочешь вернуть полагающееся? Или хотя бы объясни, почему он так поступил? Чтоб я жила с этой мыслью, зная, что сделала не так». Ни разу брат мне не ответил. Саша был очень богатым человеком, но очень жадным», — делилась родственница музыканта, тоже вступившая в борьбу за имущество Градского

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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