Грант должен помочь Карине Беловой похудеть
Сегодня, 01:15 Вадим Карасев
Перед Артёмом Грантом поставили очень непростую задачу: он должен помочь похудеть Карине Беловой и поэтому уже начал её тренировать. На Дом-2 Карина Белова пришла с одной простой целью: научить девушек принимать себя такими, какие они есть, научить их не бояться расставаться с мужчинами и терять отношения. В одном из вечерних эфиров она сообщила, что ей больше по вкусу спортивные парни вроде Артёма Гранта, однако она не уверена, что вообще будет строить на проекте отношения.
В результате перед Артёмом Грантом сейчас стоит непростая задача — он должен помочь Карине Беловой сбросить вес, поэтому уже начал её тренировать. Кажется, Егор Халявин отказался от этой почётной миссии.
Карина является непростым блогером. Она очень весёлая и компанейская девушка, которая наверняка до последнего будет защищать своих подруг от рукоприкладства. С её приходом на Дом-2 стало гораздо вселение и по ночам даже начали выключать камеры.
Девушка даже целовалась с Александром Витюговым, который в данный момент пытается ухаживать за другой новенькой участницей проекта — Натальей Александровой.
Естественно, Карина, как и любая другая девушка, мечтает встретить свою любовь. Однако пока не ясно, кто же это будет: Артём Грант, не желающий отказываться от статуса одиночки, или Максим Колесников, на которого нацелилась Клавдия Безверхова?
По материалам: life-dom2