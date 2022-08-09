Грант должен помочь Карине Беловой похудеть
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Грант должен помочь Карине Беловой похудеть

Грант должен помочь Карине Беловой похудеть
Перед Артёмом Грантом поставили очень непростую задачу: он должен помочь похудеть Карине Беловой и поэтому уже начал её тренировать. На Дом-2 Карина Белова пришла с одной простой целью: научить девушек принимать себя такими, какие они есть, научить их не бояться расставаться с мужчинами и терять отношения. В одном из вечерних эфиров она сообщила, что ей больше по вкусу спортивные парни вроде Артёма Гранта, однако она не уверена, что вообще будет строить на проекте отношения.

В результате перед Артёмом Грантом сейчас стоит непростая задача — он должен помочь Карине Беловой сбросить вес, поэтому уже начал её тренировать. Кажется, Егор Халявин отказался от этой почётной миссии.

Карина является непростым блогером. Она очень весёлая и компанейская девушка, которая наверняка до последнего будет защищать своих подруг от рукоприкладства. С её приходом на Дом-2 стало гораздо вселение и по ночам даже начали выключать камеры.

Девушка даже целовалась с Александром Витюговым, который в данный момент пытается ухаживать за другой новенькой участницей проекта — Натальей Александровой.

Естественно, Карина, как и любая другая девушка, мечтает встретить свою любовь. Однако пока не ясно, кто же это будет: Артём Грант, не желающий отказываться от статуса одиночки, или Максим Колесников, на которого нацелилась Клавдия Безверхова?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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