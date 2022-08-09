Грант должен помочь Карине Беловой похудеть

Вадим Карасев

На Дом-2 Карина Белова пришла с одной простой целью: научить девушек принимать себя такими, какие они есть, научить их не бояться расставаться с мужчинами и терять отношения. В одном из вечерних эфиров она сообщила, что ей больше по вкусу спортивные парни вроде Артёма Гранта, однако она не уверена, что вообще будет строить на проекте отношения.В результате перед Артёмом Грантом сейчас стоит непростая задача — он должен помочь Карине Беловой сбросить вес, поэтому уже начал её тренировать. Кажется, Егор Халявин отказался от этой почётной миссии.Карина является непростым блогером. Она очень весёлая и компанейская девушка, которая наверняка до последнего будет защищать своих подруг от рукоприкладства. С её приходом на Дом-2 стало гораздо вселение и по ночам даже начали выключать камеры.Девушка даже целовалась с Александром Витюговым, который в данный момент пытается ухаживать за другой новенькой участницей проекта — Натальей Александровой.Естественно, Карина, как и любая другая девушка, мечтает встретить свою любовь. Однако пока не ясно, кто же это будет: Артём Грант, не желающий отказываться от статуса одиночки, или Максим Колесников, на которого нацелилась Клавдия Безверхова?