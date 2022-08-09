Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России
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Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России

Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России

С февраля 2022 года многие звезды и группы покинули Россию, выражая таким образом протест против действий и решений властей. Некоторые сделали это молча, а другие уехали после громких заявлений. На этом фоне отъезд любых звезд поклонники начали рассматривать с точки зрения эмиграции. Это коснулось и музыкантов из группы «Би-2».


Недавно в некоторых изданиях появлюсь информация, что группа в срочном порядке и тайно покинула территорию России. После неоднозначных высказываний музыкантов такой шаг казался логичным продолжением. Однако сам коллектив не согласен с такой формулировкой. Об этом они сообщили на своем телеграм-канале:


Музыканты уверяют, что сейчас они находятся на отдыхе, который длится уже месяц. Каждый член команды отдыхает по-своему. Информацию СМИ группа называет «вбросом», а сами музыканты предпочитают отдыхать «открыто и расслаблено».


Следует отметить, что некоторые фотографии, прикрепленные к сообщению, сделаны на территории России. Возможно, артисты никуда не выезжали, либо использовали снимки, сделанные заранее.


Напомним, что ранее группа «Би-2» пыталась выступить на Суперкубке России. Однако футбольные фанаты не дали музыкантам завершить нормально свое выступление. Во время исполнения с трибун постоянно доносилось «Пошли вон!», «Долой», «Уходите!». Футбольные фанаты не разделили политическую позицию музыкантов.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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