Гудбай, Меладзе? Солистка «ВИА Гры» Ксения Попова в нелепых нарядах развлекает иностранцев

В апреле в Сети появились слухи о том, что Константин Меладзе окончательно распускает группу «ВИА Гра». Домыслы не подтвердились, более того, трио после этого выступало за границей.

Похоже, сейчас концертов у группы совсем мало, и каждой из солисток приходится подрабатывать. Так, одна из артисток Ксения Попова была замечена выступающей на летней веранде заграничного заведения. Девушка, облаченная в яркие откровенные наряды, развлекала публику и сама была в приподнятом настроении.

«Ну все, гудбай, Меладзе?»; «Ее точно из группы поперли»; «Она с начала мая в этом варьете поет и пляшет. А последний концерт «ВИАГры» в июне был уже, и Ксюша участвовала»; «Молодец, зато застоя нет!» — отмечают пользователи Сети.

Напомним, нынешние солистки «ВИА Гры» Ульяна Синецкая и Ксения Попова негативно отзываются об РФ. По всей видимости, они уже не приедут сюда с концертами. Зато артистки с удовольствием выступают для россиян в других странах.

«Деньги для Кости не пахнут»; «Не понимаю, почему им не закрыли вход и выступления?»; «Лучше бы молчали, никто бы и слова им не сказал»; «Какие лицемерки! Зачем они нужны в РФ?!»; «Эх, а они мне нравились, голосистые!», — негодует по этому поводу возмущенная публика.

Продюсер девушек Константин Меладзе пока никак не комментирует будущее коллектива, которому в этом году исполняется 22 года.