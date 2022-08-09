Immortality, которая будет в Game Pass в день релиза, получила 10 из 10 от EDGE

Вадим Карасев





Одно из старейших игровых изданий, британский журнал EDGE, в новом выпуске выставил оценку игре Immortality, которая выйдет 30 августа. Immortality выходит на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass.

Журнал EDGE выставил игре Immortality оценку в 10 баллов из 10. На данный момент это единственный обзор на игру, вероятно, еще не спало эмбарго. Подробностей об обзоре пока нет, о столь высокой оценке игры Immortality сообщили некоторые подписчики журнала EDGE (в том числе, журналист IGN — Джо Скребельс), которые получили его раньше других, в ближайшее время он станет доступен для покупки.





Напомним, ранее появлялись первые превью на Immortality, и журналисты отзывали о проекте весьма лестно.

Immortality — новая игра от Сэма Барлоу (который известен по проектам Her Story и Telling Lies. Игра описывается как «интерактивная кинотрилогия», в которой игроки должны расследовать, что случилось с кинозвездой Мариссой Марсель, используя потерянные видео.