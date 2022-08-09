Импорт российских товаров в США снизился до рекордных значений
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Импорт российских товаров в США снизился до рекордных значений

Импорт российских товаров в США снизился до рекордных значенийCensus Bureau: импорт товаров из РФ в США снизились до минимума по сравнению с 2004 годом

Импорт российских товаров в США снизились до минимума по сравнению с 2004 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленные данные Бюро переписей США (Census Bureau).

Отмечается, что американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — 58 миллиона долларов, импорт из России в США — до 661 миллиона долларов. Так, в мае импорт российских товаров составлял 1,1 миллиарда долларов, что уже вдвое ниже среднемесячного уровня за прошлый год в 2,5 миллиарда долларов. Поставки фармацевтической продукции из Соединенных Штатов в Россию сократились в два раза до 13 миллионов долларов.

По данным Census Bureau, поставки морепродуктов из России сократились с 347,9 миллиона долларов в мае до 76,6 миллиона долларов в июне. Импорт минеральных удобрений упал с 135,5 миллиона долларов в мае до 88,8 миллиона долларов в июне.

Кроме того, поставки ядерного топлива из России сократились с 114 миллиона долларов в мае до менее 3 миллионов долларов в июне.

Ранее сообщалось, что в России захотели отказаться от импорта семян из стран Евросоюза (ЕС) и США в качестве контрсанкций. Региональные органы агропромышленного комплекса (АПК) были предупреждены о необходимости готовиться к вероятному запрету на ввоз семян из недружественных стран и увеличивать закупки отечественного посадочного материала.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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