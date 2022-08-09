Иркутские борцы стали чемпионами турнира по борьбе в Ольхонском районе

С 4 по 7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоялся пятый Межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР Михаила Елбаскина. В нем приняли участие свыше 200 спортсменов из семи регионов России и борцы из Монголии. Призовой фонд турнира составил более 700 000 рублей.

Турнир проходил под открытым небом. Юноши соревновались в национальной бурятской борьбе «бухэ барилдаан», а мужчины — по правилам вольной борьбы. Схватки среди взрослых проводились в олимпийских весовых категориях. Чемпионами турнира среди мужчин стали Батхуяг Мунхэрдэне (Монголия), Чаяан Монгуш (Тыва), Александр Балтуев (Иркутск), Герман Устинов и Андрей Аронов (оба — Якутия). Победителей и призеров турнира наградили денежными призами.





Награждение победителей и призеров турнира среди юношей.Фото Элины Халтановой, IRK.ru Награждение победителей и призеров турнира среди юношей. Фото Элины Халтановой, IRK.ru Схватки проходили под открытым небом. Фото Элины Халтановой, IRK.ru Фото Элины Халтановой, IRK.ru Победитель в весе до 65 кг Чаяан Монгуш и серебрянный призер Виктор Жербаев. Фото Элины Халтановой, IRK.ru

Также на турнире разыграли абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. Принять участие в нем мог любой желающий, без весовых ограничений. Согласно правилам традиционной бурятской борьбы, проигравшим считается тот, кто упадет или коснется ковра любой третьей точкой — рукой, головой, спиной.

Абсолютным чемпионом среди мужчин стал иркутянин Юрий Иванов, представляющий СК «Арена», а среди юношей – его одноклубник Руслан Юршин, член юношеской сборной России по вольной борьбе. Юрию Иванову вручили приз в размере 70 тысяч рублей. Проигравшему ему в финале Александру Балтуеву — 30 тысяч рублей. Руслан Юршин получил 30 тысяч рублей, второй финалист Роман Халбаев – 20 тысяч.

Наставником команды Якутии выступил чемпион мира по вольной борьбе Герман Контоев. Схватки на ковре оценивал судья олимпийской категории из Монголии Тимур Батор.

Справка:

Михаил Елбаскин – мастер спорта СССР, чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призер международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева.

Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине в Ольхонском районе с 1996 года по 2001 год. Михаил Михайлович ушел из жизни в январе 2016 года. Летом 2016 в бухте Сохтор прошли первые соревнования памяти титулованного борца.