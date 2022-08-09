Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским
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Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским

Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским
Актера Ивана Стебунова не раз путали с Хабенским. В прошлом артиста часто сравнивали с Константином Хабенским. Многие считали, что артисты очень похожи внешне. Сегодня же Стебунов рад, что его все реже путают с коллегой по звездному цеху. Возможно, раньше Стебунов и был похож на молодого Хабенского, но со временем разница во внешности актеров очевидна. Но Иван рад, что его не путают с Константином. «Слава Богу, никто уже давно не сравнивает», — поделился он с представителями прессы.
А ведь было время, когда звезды играли одного и того же персонажа в кинопроекте «Петр Лещенко». «Около пяти лет факт схожести действительно активно муссировали. У меня даже иммунитет появился. А все потому, что у нас были одни и те же педагоги в театральной академии. Констатин окончил академию за лет восемь до моего поступления. Знаменитый блестящий выпуск: Трухин, Пореченков — уникальный курс, все звезды. И у нас один педагог по речи, по вокалу, педагог по сценодвижению тот же». К слову, между Стебуновым и Хабенским нет соперничества. Оба с уважением относятся друг к другу. «Мы в товарищеских отношениях. И буквально вчера встретились в «Современнике» (Иван уже много лет служит в этом театре — прим.ред.), потому что Костя доигрывает свои спектакли, которые переносит во МХАТ. Я о замечательном спектакле «Не покидай планету» по Экзюпери. Потом мы еще раз встретились на первом этаже, обнялись. Нам было о чем поговорить. Перекинуться несколькими словами, словами поддержки... Это была очередная отличная встреча», — подчеркнул Иван в интервью WomanHit.
# Шоу-бизнес Хабенский Константин
По материалам: z-aya

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