Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили
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Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили

Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили
Скандальный журналист высказался о будущем ведущего и актера Ивана Урганта. На днях Захар Прилепин рассказал, что Иван Ургант работает над новым проектом. Предположительно, это будет YouTube-шоу, подводки к которому шоумен снимает в стенах «Останкино». При этом журналист Отар Кушанашвили считает, что Иван Ургант находится в непростой ситуации.
«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале. Напомним, ранее Кушанашвили заявил, что Валерий Меладзе больше не будет делать никаких заявлений на острые темы. Артист принял такое решение в связи с тем, что ему нужно содержать семью.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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