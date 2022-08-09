Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили

Скандальный журналист высказался о будущем ведущего и актера Ивана Урганта. На днях Захар Прилепин рассказал, что Иван Ургант работает над новым проектом. Предположительно, это будет YouTube-шоу, подводки к которому шоумен снимает в стенах «Останкино». При этом журналист Отар Кушанашвили считает, что Иван Ургант находится в непростой ситуации.«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале. Напомним, ранее Кушанашвили заявил, что Валерий Меладзе больше не будет делать никаких заявлений на острые темы. Артист принял такое решение в связи с тем, что ему нужно содержать семью.