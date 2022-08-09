Из-за Татьяны Навки, Зеленский лишил фигуриста стипендии
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Из-за Татьяны Навки, Зеленский лишил фигуриста стипендии

Из-за Татьяны Навки, Зеленский лишил фигуриста стипендии
Фигуристка Татьяна Навка взяла к себе в ледовое шоу украинского спортсмена. Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Кроме того, Петренко больше не сможет участвовать в подготовке украинских спортсменов для национальных команд по олимпийским видам спорта.
Заметим, что не так давно Виктор Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины, сообщает ТАСС. Напомним, что Виктор Петренко родом из Одессы. Он уже много лет проживает в Америке, изредка наведываясь в Россию. В том числе и для участия в ледовых проектах.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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