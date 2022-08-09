Яровая назвала «чрезвычайно опасными» действия Зеленского под руководством США
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Яровая назвала «чрезвычайно опасными» действия Зеленского под руководством США

Яровая назвала «чрезвычайно опасными» действия Зеленского под руководством США

Действия президента Украины под руководством военно-олигархического блока США - не только маргинальны, но и чрезвычайно опасны. Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя призывы Зеленского закрыть границы для россиян.

По словам вице-спикера Госдумы, вопрос в том, когда те, к кому он обращается, наконец, признают, что он неадекватен и им управляют извне. «Эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, незыблемости права и общей безопасности», — сказала Яровая. По ее словам,  нельзя допустить, чтобы американо-украинские дельцы вновь ставили смертельные эксперименты фашизации, продолжая насаждать русофобию.

«Фашизм — заразная болезнь, которой, к сожалению, Европа уже один раз тяжело переболела», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Во вторник в интервью Washington Post Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян в качестве ответной меры против спецоперации.  «Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский.

Эту меру, по убеждению президента Украины, нужно распространить на российских граждан, которые уже покинули страну. «Какие бы русские ни были — заставьте их поехать в Россию», — заключил он.

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По материалам: pnp.ru

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