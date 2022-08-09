Экс-лидер «Тараканов» рассказал о долгах «Би-2» в несколько миллионов долларов
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Экс-лидер «Тараканов» рассказал о долгах «Би-2» в несколько миллионов долларов

Экс-лидер «Тараканов» рассказал о долгах «Би-2» в несколько миллионов долларовБывший лидер «Тараканов» рассказал о долгах «Би-2» размером в несколько миллионов долларов

Бывший лидер группы «Тараканы!», музыкант Дмитрий Спирин рассказал о долгах коллектива «Би-2». Об этом сообщает Starhit.

Исполнитель уточнил, что участники группы должны концертным организаторам деньги в размере нескольких миллионов долларов из-за остановки сценической деятельности, вызванной пандемией, а потому сейчас вынуждены выступать в России.

«И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами. Потому что я уверен, все те предоплаты и авансы за переносившееся туры давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов», — объяснил Спирин.

В воскресенье, 7 августа, появилась информация о том, что участники рок-группы «Би-2» покинули Россию из-за давления, вызванного их позицией по поводу спецоперации на Украине.

Позже коллектив опроверг эту новость, заявив о том, что музыканты уже пятую неделю находятся в ежегодном отпуске.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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