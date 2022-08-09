Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС, попыткой выставить РФ главной угрозой ЕС

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков считает, что абсурдные обвинения Зеленского в адрес РФ об обстрелах Запорожской АЭС – попытка Украины сместить внимание западной прессы, выставив Россию главной угрозой мирной жизни и безопасности европейских стран.

По словам эксперта, к фактически абсурдным заявлениям Зеленского в адрес России присоединяются и представители оппозиции, сбежавшие из страны. Как, например, Альфред Кох, который заявил в своих соцсетях, что именно "Россия добивается либо повреждения станции для отвлечения внимания, либо ее отключения от энергосетей Украины".

Эксперт полагает, что как раз отсутствие здравой логики и завышенный эмоциональный фон вокруг этого инфоповода свидетельствуют об активизации еще одного фейка "в затухающей кузнице украинской пропаганды".

"Тот факт, что российские войска контролируют АЭС, с дребезгом разрушает все старания киевских пропагандистов. Вооруженные силы РФ просто не станут стрелять по собственным позициям, рискуя при этом вызвать катастрофу, последствия которой для окружающих территорий, в том числе освобожденных от киевского националистического режима, будут катастрофическими. Отключение же станции от энергосетей также чревато негативными последствиями, так как незаглушенные реакторы вырабатывают электричество, которое нужно куда-то передавать", - считает эксперт.

Он также подчеркивает, что обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган" и заявление украинского президента точно совпадают по времени с проведением конференции по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке, где, по мнению эксперта, Зеленский "усмотрел новую сцену для своего бенефиса".

Ананченков заявляет, что для украинского режима не существует определения "мирный житель" и ВСУ не раз доказывало это ударами по жилым районам Донбасса и освобожденным территориям. Однако сейчас, когда в зоне обстрела оказалось ядерное топливо, а фрагменты ракет не долетели всего 400 метров до энергоблока, в опасности находятся сотни тысяч жителей Украины и восточной Европы.

"МИД России неоднократно призывало ООН, МАГАТЭ и страны, имеющие влияние на Киев, остановить обстрелы АЭС, но, к сожалению, пока Украина продолжает ходить по лезвию ножа в попытке сместить фокус внимания западной прессы, выставив Россию главной угрозой мирной жизни и безопасности европейских стран. Мир стоит в шаге от глобальной катастрофы, ответственность за которую понесет киевский режим и его пособники", - заявил эксперт.