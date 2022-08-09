Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС, попыткой выставить РФ главной угрозой ЕС
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Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС, попыткой выставить РФ главной угрозой ЕС

Эксперт назвал провокацию Украины, обстрелявшей Запорожскую АЭС, попыткой выставить РФ главной угрозой ЕС

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков считает, что абсурдные обвинения Зеленского в адрес РФ об обстрелах Запорожской АЭС – попытка Украины сместить внимание западной прессы, выставив Россию главной угрозой мирной жизни и безопасности европейских стран.

По словам эксперта, к фактически абсурдным заявлениям Зеленского в адрес России присоединяются и представители оппозиции, сбежавшие из страны. Как, например, Альфред Кох, который заявил в своих соцсетях, что именно "Россия добивается либо повреждения станции для отвлечения внимания, либо ее отключения от энергосетей Украины".


Эксперт полагает, что как раз отсутствие здравой логики и завышенный эмоциональный фон вокруг этого инфоповода свидетельствуют об активизации еще одного фейка "в затухающей кузнице украинской пропаганды".

"Тот факт, что российские войска контролируют АЭС, с дребезгом разрушает все старания киевских пропагандистов. Вооруженные силы РФ просто не станут стрелять по собственным позициям, рискуя при этом вызвать катастрофу, последствия которой для окружающих территорий, в том числе освобожденных от киевского националистического режима, будут катастрофическими. Отключение же станции от энергосетей также чревато негативными последствиями, так как незаглушенные реакторы вырабатывают электричество, которое нужно куда-то передавать", - считает эксперт.

Он также подчеркивает, что обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган" и заявление украинского президента точно совпадают по времени с проведением конференции по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке, где, по мнению эксперта, Зеленский "усмотрел новую сцену для своего бенефиса".

Ананченков заявляет, что для украинского режима не существует определения "мирный житель" и ВСУ не раз доказывало это ударами по жилым районам Донбасса и освобожденным территориям. Однако сейчас, когда в зоне обстрела оказалось ядерное топливо, а фрагменты ракет не долетели всего 400 метров до энергоблока, в опасности находятся сотни тысяч жителей Украины и восточной Европы.

"МИД России неоднократно призывало ООН, МАГАТЭ и страны, имеющие влияние на Киев, остановить обстрелы АЭС, но, к сожалению, пока Украина продолжает ходить по лезвию ножа в попытке сместить фокус внимания западной прессы, выставив Россию главной угрозой мирной жизни и безопасности европейских стран. Мир стоит в шаге от глобальной катастрофы, ответственность за которую понесет киевский режим и его пособники", - заявил эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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