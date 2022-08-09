Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние здоровья актера
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Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние здоровья актера

Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние здоровья актера

44-летний Эштон Кутчер и его супруга 38-летняя Мила Кунис – редкие гости светских мероприятий. В последний раз пара посещала церемонию вручения премии «Оскар» в марте, а до этого выходили в свет аж в прошлом году. Оказалось, что у такой нелюбви к публичности есть свои причины. И одна из них – здоровье Эштона.


Недавно Эштон дал интервью известному британскому выживальщику Беару Гриллсу. В нем Кутчер впервые рассказал о своем состоянии здоровья. Оказалось, что два года назад актеру поставили неутешительный диагноз – васкулит. Это редкое аутоиммунное заболевание, поражающее кровеносные сосуды. Из-за ограничения притока крови могут поражаться органы и ткани.

«Два года назад у меня была очень редкая форма васкулита, которая ударила по моему зрению, слуху и равновесию», – цитирует слова Эштона издание Access Hollywood. «Ты не ценишь что-то по-настоящему, пока оно не исчезнет. Повезло, что я остался жив»


Актеру потребовалось два года на реабилитацию. Несмотря на такое испытание, Кутчера это сломить не смогло. Он воспринимает сложившуюся ситуацию как возможность для роста. Ведущий проекта Беар Гриллс поддержал позитивный настрой своего гостя:

«Что говорят в выживании? Бури делают вас сильнее. И я думаю, что это живое тому доказательство»



Напомним, что Эштон Кутчер и Мила Кунис находятся в отношениях с 2012 года. В октябре 2014 года у них родилась дочь Уайатт Изабель. Спустя полгода, в марте 2015 года, Эштон и Кутчер официально оформили брак. А в конце ноября 2016 года у них родился второй ребенок – сын Димитрий Портвуд Кутчер.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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