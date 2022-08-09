Эзру Миллера обвинили в краже со взломом: актер проник в чужой дом и украл бутылки с алкоголем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эзру Миллера обвинили в краже со взломом: актер проник в чужой дом и украл бутылки с алкоголем

Эзру Миллера обвинили в краже со взломом: актер проник в чужой дом и украл бутылки с алкоголем

В отношении Эзры Миллера, который в последнее время постоянно оказывается в центре скандалов, выдвинули новые обвинения. На этот раз актера обвинили в краже со взломом. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в штате Вермонт: Миллер проник в дом в Стэмфорде, в котором в этот момент никого не было, и похитил несколько бутылок с алкоголем. Это попало на камеры видеонаблюдения. Слушание по этому делу состоится 26 сентября, сама кража произошла в мае этого года.

За последнее время это уже не первое обвинение, предъявленное актеру. Эзру Миллера не раз обвиняли в хулиганстве и нападениях на людей: ранее он был арестован на Гавайях после того, как бросил в женщину стулом.

В начале июня Миллера обвинили в избиении и развращении несовершеннолетней девушки. Позже Эзре Миллеру было предъявлено обвинение в похищении женщины с тремя детьми: об этом заявил муж женщины. Сама она, однако, рассказала, что Миллер, напротив, защитил ее от мужа-абьюзера и позволил спрятаться на ранчо. Вскоре после этого две женщины обвинили актера в насилии и харассменте.

Ранее Business Insider опубликовал расследование, в котором рассказывалось о странном поведении актера. Так, журналисты выяснили, что актер всегда носит под одеждой бронежилет, а с собой у него как минимум один пистолет. Кроме того, во время проживания актера в Рейкьявике в городе ходили слухи, что Эзра создал секту, воспевающую его самого.

Несмотря на это, киностудия Warner Bros. пока не изменила планы на релиз фильма "Флэш", в котором актер сыграл главную роль, однако в СМИ часто появляются слухи о том, что премьера картины оказалась под вопросом из-за репутации актера.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали этого более 20 лет
Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова рассказала о финансовых отношениях с Евгением
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
Вера Брежнева завела себе любовника, заявила таролог
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Рыбак пошел на крайние меры
Рыбак пошел на крайние меры
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Не сбежал! Наргиз Закирова увезла молодого мужа за границу
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"

Еще по теме

Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Жертва Эзры Миллера впервые прокомментировала инцидент с душившим ее актером
Две женщины рассказали о харассменте и насилии со стороны Эзры Миллера
Преследования малолетних, секта и "гнилостная вонь": что стало известно об Эзре Миллере из расследования Business Insider