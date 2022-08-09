Эзру Миллера обвинили в краже со взломом: актер проник в чужой дом и украл бутылки с алкоголем

Вадим Карасев

В отношении Эзры Миллера, который в последнее время постоянно оказывается в центре скандалов, выдвинули новые обвинения. На этот раз актера обвинили в краже со взломом. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в штате Вермонт: Миллер проник в дом в Стэмфорде, в котором в этот момент никого не было, и похитил несколько бутылок с алкоголем. Это попало на камеры видеонаблюдения. Слушание по этому делу состоится 26 сентября, сама кража произошла в мае этого года.

За последнее время это уже не первое обвинение, предъявленное актеру. Эзру Миллера не раз обвиняли в хулиганстве и нападениях на людей: ранее он был арестован на Гавайях после того, как бросил в женщину стулом.

В начале июня Миллера обвинили в избиении и развращении несовершеннолетней девушки. Позже Эзре Миллеру было предъявлено обвинение в похищении женщины с тремя детьми: об этом заявил муж женщины. Сама она, однако, рассказала, что Миллер, напротив, защитил ее от мужа-абьюзера и позволил спрятаться на ранчо. Вскоре после этого две женщины обвинили актера в насилии и харассменте.

Ранее Business Insider опубликовал расследование, в котором рассказывалось о странном поведении актера. Так, журналисты выяснили, что актер всегда носит под одеждой бронежилет, а с собой у него как минимум один пистолет. Кроме того, во время проживания актера в Рейкьявике в городе ходили слухи, что Эзра создал секту, воспевающую его самого.

Несмотря на это, киностудия Warner Bros. пока не изменила планы на релиз фильма "Флэш", в котором актер сыграл главную роль, однако в СМИ часто появляются слухи о том, что премьера картины оказалась под вопросом из-за репутации актера.

Ксения Смирнова