Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

Вадим Карасев

Американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт

Американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт. Об этом сообщает Variety.

Согласно отчету полиции, 1 мая в 5:55 по местному времени актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого.

7 августа Миллеру было предъявлено официальное обвинение. Слушание по делу должно состояться 26 сентября.

Ранее Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах. В конце марта актера арестовали в Хило, Гавайи. Как рассказали полицейские, артист находился в баре и выхватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, а затем набросился на 32-летнего мужчину, который играл в дартс.

