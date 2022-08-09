Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за плохое знание игры
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Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за плохое знание игры

Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за плохое знание игры

Юриста Шона Брукса из Калифорнии обязали выплатить компенсацию ущерба компании-разработчику компьютерных игр Activision за несоблюдение условий договора, пишет Dot Esports.

Изначально иск в суд подал сам Брукс. Его возмутило то, что главный антагонист игры Call of Duty - его полный тезка, Шон Брукс. При этом юрист имеет собственную торговую марку "Шон Брукс", такое название носит его фирма. Истец посчитал, что отрицательный персонаж популярной игры негативно скажется на репутации его компании.


Во время судебных разбирательств выяснилось, что сам истец ни разу не играл в Call of Duty и не знает сюжета. Согласно американскому законодательству, эти обстоятельства делают жалобу недобросовестной, а значит, в иске Бруксу было отказано.

Ранее сообщалось, что мексиканские наркоторговцы освоили Call of Duty, чтобы с ее помощью похищать детей.

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По материалам: uposters.ru

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