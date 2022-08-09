Как быстро продать недвижимость: народные приметы

Вадим Карасев

Быстро продать квартиру, дом или иную недвижимость не всегда удается. Найти покупателей за короткий срок и совершить выгодную сделку помогут народные приметы. Мудрость наших предков не теряет актуальности по сей день, и их советы будут полезны тем, кто отчаялся искать покупателей.

Существует множество уловок и хитростей, чтобы побыстрее продать свою недвижимость. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, как с помощью народных примет привлечь потенциального покупателя и не пожалеть о сделке. Благодаря ценным советам удастся сэкономить время, не наткнуться на мошенников и с легкостью продать свое имущество.

По примете жилье продастся быстро, если сказать бывшему месту жительства слова благодарности и попросить радушно принять новых хозяев.Ускорить продажу поможет мытье полов. По примете чистое жилище с радостью примет новых жильцов и привлечет потенциальных покупателей.Привлечь богатого покупателя помогут монетки, припрятанные в каждой комнате в укромных местах.Примета гласит, что разглашать намерение о продаже недвижимости не стоит, чтобы никто из окружения не сглазил сделку.Народная мудрость гласит, что продажа будет быстрой, если выставлять объявления и заключать сделки в период, когда Луна убывает.Ускорить продажу жилья поможет яркий букет желтых цветов. По примете притянуть покупателя помогут яркие подсолнухи или золотые шары.Быстро продать свое жилье получится, если обойти дом против часовой стрелки трижды, кланяясь каждому углу.Примета гласит, что продать жилье получится, если попросить помощи у домового и обязательно забрать его в новый дом.Продажа будет удачной и быстрой, если потенциальный покупатель присядет в продаваемом жилище.Продажа недвижимости не доставит хлопот, если у двери повесить подкову или поставить фигурку лошади.