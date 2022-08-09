Как освободить собственную энергетику, войдя в состояние потока

Вадим Карасев

Состояние потока — это такая кондиция души и тела, когда человек хочет творить, работать, заниматься делами. Чтобы пребывать чаще в таком состоянии, важно освобождать свою энергию, которая частенько бывает зажата словно тисками.

Каждый из нас хочет стать счастливым человеком, войдя в состояние, при котором хочется жить, творить, любить улыбаться. Проблема лишь в том, что на пути к этой цели существует масса преград.

Перестаньте угождать другим

Помощь близким и друзьям крайне важна, но многие люди по какой-то непонятной причине пытаются делать всё так, чтобы окружающие были довольны. Такое поведение идет нам во вред, потому что мы тратим силы и энергию на других людей, живя в ограниченном для себя пространстве. Мы стараемся угодить, напрочь забывая про свои увлечения, здоровье, отдых. Когда мы делаем что-то для другого человека. Это не открывает наши чакры и не формирует состояние потока, потому что мы не хотим этим заниматься.

Вместо бесконечной помощи другим людям постарайтесь сосредоточиться хотя бы раз на себе — проведите выходные так, как хочется вам, а не вашей второй половинке, боссу, отцу с матерью и так далее. Вы сами увидите, как формируется состояние потока — внутренняя кондиция, при которой хочется действовать. У вас появится мотивация и хорошее настроение.

Зацикленность на негативе

Абсолютное большинство людей на планете замечает чаще что-то плохое, нежели хорошее. Зацикленность на отрицательных эмоциях и событиях приводит к блокировке чакр, снижению продуктивности и отсутствии желания что-то делать. Состояние потока становится практически недосягаемым.

Освободите свою силу и позитивную энергию, подумав о чем-то хорошем. Только в положительном расположении духа есть возможность обрести состояние потока, при котором хочется что-то делать, работать, развиваться. Когда нам хорошо на душе, мы можем свернуть горы.

Самокритичность

Есть целый пласт людей, которые не дают себе ни единой возможности ошибаться. Они не прощают самих себя, если у них не получается что-то сделать. Сюда можно отнести перфекционистов и просто тех, кто по какой-то причине собой не доволен. До тех пор, пока они не простят себя, состояние потока для них будет чем-то несбыточным и недосягаемым.

Важно научиться хвалить себя за достижения и не корить за ошибки, потому что даже самые сильные и самые успешные люди допускают их время от времени. Они не могут быть идеальными и вы тоже не можете, поэтому нет смысла расстраиваться из-за каких-то мелочей.

Беспокойство и плохое настроение

Многие ошибочно полагают, что состояние потока разрушает уныние, но всё работает в обратном порядке. До тех пор, пока человек не победит депрессивные мысли, состояние потока для него останется чем-то из разряда фантастики. Если что-то очень сильно вас беспокоит, необходимо от этого абстрагироваться. Для повышения настроения есть много полезных советов и рекомендаций.

Самая частая проблема плохого настроения связана с общением с токсичными людьми. Мы уже рассказали про то, как стремление делать работу за других приносит проблемы. Оказывается, есть и другая сторона темной медали. Негатив, посланный, от других людей, блокирует нашу энергетику, убивает хорошее настроение, мотивацию. Войти в состояние потока невозможно, когда все вокруг говорят вам, что вы не сможете что-то сделать, что всё плохо и будет еще хуже.

Плохое самочувствие, подорванное здоровье

Когда вы плохо себя чувствуете, вам не до работы, не до увлечений. Сильнее всего лишает нас состояния потока отсутствие здорового сна. Старайтесь ложиться спать вовремя, а также в одно и то же время. Продолжительность сна при этом не должна быть меньше семи часов.

Также следите за здоровьем, правильно питаясь. Внедрите в свой рацион что-то полезное, но избавьтесь от фаст-фуда, полуфабрикатов, кофе, алкоголя. Ранее мы рассказывали о самых вредных и самых полезных продуктах.

Также здоровье подрывают вредные привычки. С ними эксперты сайта dailyhoro.ru также советуют бороться, причем начинать стоит прямо сейчас. К таковым можно отнести курение, лень, азартные игры. Все это лишает вас энергии, что приводит к проблемам со здоровьем.