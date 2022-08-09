Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
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Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)

Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни ДеппомГромкая история Эмбер Херд и Джонни Деппа была главным развлечением прошедшей весны. Сколько шуток и мемов подарило нам их расставание. После оглашения приговора она должна выплатить Джонни крупную сумму - и таких денег у нее нет. Чтобы отдать долг Эмбер пришлось отказаться от личной охраны, помощницы и дорогих ресторанов. В Израиле у своей подруги она сидит в дешевом кафе, гуляет по улице и покупает книги в букинистических магазинах.


Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом
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По материалам: триникси

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