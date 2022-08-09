Кирилл Серебренников высмеял новость об открытии ресторана в "Гоголь-центре": "На завтрак традиционная "Кафка"
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Кирилл Серебренников высмеял новость об открытии ресторана в "Гоголь-центре": "На завтрак традиционная "Кафка"

Кирилл Серебренников высмеял новость об открытии ресторана в "Гоголь-центре": "На завтрак традиционная "Кафка"

Создатель и первый худрук закрывшегося в конце июня "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников прокомментировал новость об открытии ресторана в здании театра. Ранее об этом сообщил телеграм-канал IGutsal, после чего новость разошлась по СМИ. По данным канала, в ресторане якобы собирались работать актеры "Гоголь-центра".

Режиссер высмеял новость в своем инстаграме*. Тут вышли новости про открытие ресторана "Гоголь-центр". Работники московских и федеральных средств массовой информации массово интересуются, где, как и правда ли, что я открываю ресторан с таким названием. Сначала я удивился, а потом подумал, что дыма без огня не бывает, и понял, что публика требует продолжения банкета. Конечно, мы откроем ресторан на Патриках под названием "Гоголь-центр", там уже ведутся отделочные работы.

Ресторан будет работать круглосуточно, для сотрудников культурных учреждений Москвы и журналистов анонимных телеграм-каналов действуют групповые скидки. По промокоду "грех" — бесплатный напиток. Туалеты будут отдельные для всех гендиров, как и полагается в истинно либеральном заведении. На входе будет стоять служба фейсконтроля, но с паролем "Берегите ваши лица" — вход свободный. Меню, которое готовится одним из ведущих рестораторов города, включает следующие позиции: ягненок на углях "Мученик", салат "Русская красавица", сет настоек "Маленькие трагедии", харчо "Обыкновенная история", гречка с хлебом "Кому на Руси жить хорошо", шашлык "Мертвые души", окрошка на водке "Идиоты". На завтрак традиционная "Кафка". Из позиций детского меню: сырники "Машинки Мюллер" и многое-многое другое. Заявление Серебренникова обсуждают в соцсетях.

Вместо театра "Гоголь-центр" появится барчик "Гоголь-центр"? Если такой и появится, то точно не на Патриках. Слишком неправильный у этого места вайб для такой тусовки, — прокомментировали в телеграм-канале "Небожена".

В конце июня столичный департамент культуры уволил трех руководителей театра, среди которых был и худрук "Гоголь-центра" Алексей Агранович. Как отметили в департаменте, театр продолжит функционировать, но с новым руководством. Худруком "Гоголь-центра" назначили Антона Яковлева.

Кирилл Серебренников предположил в соцсетях, что причиной закрытия "Гоголь-центра" могло стать то, что коллектив театра выступил против военной спецоперации РФ на Украине.

Сам Серебренников открыто выступает против военной спецоперации. Режиссер покинул страну сразу после того, как с него сняли судимость по делу о мошенничестве.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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