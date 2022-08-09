Количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек
Сегодня, 13:10 Вадим Карасев
В MultiVersus все еще не стартовал первый сезон, а игра еще не вышла в официальный релиз. Тем не менее, проект уже имеет огромную популярность, в нем разработчики смогли найти удачный баланс между качественной боевой системой и известными персонажами, что в сумме вылилось в хороший файтинг для игроков на консолях и PC.
Согласно сайту tracker.gg, который отслеживает информацию о популярных онлайн-играх, количество игроков в MultiVersus превысило 10 миллионов человек.
Напомним, MultiVersus является условно-бесплатной игрой, из России сыграть в файтинг без VPN не получится.
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По материалам: newxboxone