Команда Microsoft Store исправила старое ограничение по отзывам в магазине





Команда Microsoft Store, в лице одного из руководителей развития цифрового магазина Руди Хена, сообщила, что исправила давнее ограничение. В Microsoft Store в Windows ранее было ограничено максимальное количество отзывов у игры, которые отображаются в счетчике. Ограничение стояло на уровне в 2 тысячи отзывов. Теперь это ограничение снято.

Вот что сообщил Руди Хен об исправлении давнего ограничения: «Старое техническое ограничение не позволяло Microsoft Store отображать более 2000 отзывов на продукт в прошлом, это то, что нам пришлось исправить, и теперь мы очень рады сообщить, что это ограничение наконец снято!». Ниже можно видеть, что теперь в Microsoft Store в Windows может отображаться большее количество отзывов у игры, чем 2 тысячи.



