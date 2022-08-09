Команда Microsoft Store исправила старое ограничение по отзывам в магазине
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Команда Microsoft Store исправила старое ограничение по отзывам в магазине

Команда Microsoft Store исправила старое ограничение по отзывам в магазине


Команда Microsoft Store, в лице одного из руководителей развития цифрового магазина Руди Хена, сообщила, что исправила давнее ограничение. В Microsoft Store в Windows ранее было ограничено максимальное количество отзывов у игры, которые отображаются в счетчике. Ограничение стояло на уровне в 2 тысячи отзывов. Теперь это ограничение снято.

Вот что сообщил Руди Хен об исправлении давнего ограничения: «Старое техническое ограничение не позволяло Microsoft Store отображать более 2000 отзывов на продукт в прошлом, это то, что нам пришлось исправить, и теперь мы очень рады сообщить, что это ограничение наконец снято!». Ниже можно видеть, что теперь в Microsoft Store в Windows может отображаться большее количество отзывов у игры, чем 2 тысячи.


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По материалам: newxboxone

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