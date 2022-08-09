Кто родился 9 августа

Наталья Васильевна Костенко (42 года)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Образование высшее — Кубанский государственный университет, окончила в 2004 году факультет журналистики. С 2000 года работала корреспондентом краевой газеты «Кубань сегодня», совмещая работу в газете с учебой. В 2005-2008 годах работала политическим обозревателем «Независимой газеты», освещала тематику политики, выборов, деятельности политических партий. С мая 2014 года работала в Центре правовой поддержки журналистов ОНФ в качестве руководителя.

Роман Юрьевич Романенко (51 год)

Член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Образование высшее — Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Российский космонавт (выходил в открытый космос), полковник Вооруженных сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации. Приказом начальника Центра подготовки космонавтов от 5 ноября 2014 года освобожден от должности инструктора-космонавта-испытателя на основании решения Главной медицинской комиссии.

В этот день также родились:

Дмитрий Игоревич Азаров (52 года)

Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» с 8 ноября 2019 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Возглавлял Ассоциацию городов Поволжья и Всероссийский совет местного самоуправления по Приволжскому федеральному округу. Был членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти, возглавлял Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Марат Шакирзянович Хуснуллин (55 лет)

Заместитель Председателя Правительства РФ. Куратор в Южном федеральном округе. Образование высшее — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика». Прошёл переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности «Профессиональный менеджмент». Кандидат экономических наук. Занимал должности руководителя Департамента городского строительства Москвы и заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Юрий Александрович Гуляев (1930-1986)

Советский эстрадный и оперный певец, композитор. Был званым гостем на «Голубом огоньке», музыкальных фестивалях, приглашали сниматься в кино. В 38 лет получил почетное звание «Народный артист СССР». В репертуаре вокалиста насчитывалось более 200 произведений, в том числе собственного сочинения (самая известная «Желаю Вам»), а также хиты: «Знаете, каким он парнем был», «Бригантина», «На безымянной высоте», «Русское поле».