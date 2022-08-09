Макс Фадеев прошелся по Макаревичу и назвал его больным

Продюсер Макс Фадеев жестко высказался об опальном певце. Артист заявил, что все песни лидера рок-группы «Машина времени» посредственные. Продюсер утверждает, что Андрей Макаревич неадекватно себя воспринимает. Исполнитель хита «За тех, кто в море» в последние восемь лет сделал много антироссийских высказываний. А после начала спецоперации Макаревич уехал в Израиль. Там он принялся уже резко критиковать не только власть родной страны, но и ее народ. 68-летний певец заверил, что перестал уважать бывших соотечественников. «Клянусь, я отключился от этого, — сказал Андрей Вадимович в интервью израильской радиостанции. — После банального отчаяния, которое я испытывал пару месяцев, я вдруг понял: что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые и медики в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я не хочу в этом копаться. Другое дело, что убывает желание писать песни в этой связи. Потому что вчера они пели «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», а сегодня рисуют букву Z».Макс Фадеев заявил, что его поразили слова коллеги. «Это был голос Андрея Макаревича – человека, которого я некогда уважал, — отметил продюсер Глюкозы, Линды, Наргиз, Юлии Савичевой и группы «Serebro». — Я никогда не обращал внимание на коллег, которые, уехав, наперебой упражнялись в унижении моей страны. Я никогда не говорил о них. Но в данном случае я хочу обратить на это внимание». 52-летий композитор заявил, что Макаревич повторил слова Йозефа Менгеле — немецкого врача, проводившего медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Макс указал на то, что этот доктор также приговаривал, что с россиянами что-то не так. Фадеев подчеркнул, что уехавший в Израиль бывший студент Московского архитектурного института рассуждает с точки зрения Бога о мироздании, целой цивилизации и о сотнях лет, когда с нашей цивилизацией было что-то нет так. Более того – он призывает изучать россиян с целью поставить диагноз. Продюсер сравнил творчество фронтмена «Машины времени» с наследием других известных эмигрантов. «Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется «нарциссизм». Это неестественное восприятие самого себя и собственного «я». Такое возвеличивание «над». Я всегда замечал, что у Андрея Макаревича снобское отношение ко всему вокруг. Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Ваш масштаб личности – конечно же, не Бродский, не Довлатов. Всё, что вы сделали в искусстве – очень посредственно. Я это говорю вам как музыкант архитектору», — указал экс-наставник проекта «Голос». Макаревич живет в Израиле вместе с 37-летней супругой. В этой стране Эйнат в начале апреля стала мамой. Сына назвали Эйтаном.