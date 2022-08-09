Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию

Актриса Мария Миронова рассказала, как растут ее дети. Артистка воспитывает двоих сыновей — старший Андрей пошел по ее стопам, стал играть в театре и сниматься в кино. Актриса довольна его успехами, но вот для младшего она не хочет такой судьбы. 48-летняя Мария Миронова неожиданно раскритиковала актерскую профессию, которой отдала всю жизнь. Звезда театра и кино подчеркнула, что не собиралась делать из своих детей артистов и была очень удивлена, когда старший сын захотел пойти по ее стопам. «У него все прекрасно. Андрей выпустил несколько премьер в «Ленкоме», а до этого — в Театре Вахтангова, снимается в кино», — описала достижения наследника звездная мама. Мария считает, что актерство — тяжкий и неблагодарный труд. Кроме того, мужчинам-актерам, как ей кажется, намного сложнее в данном случае. Об этом она рассказала в недавнем интервью. «Я бы не хотела, чтобы актерство когда-нибудь привлекло и младшего сына Федора. Я и старшему этого не желала, считая, что актерская профессия не для мужчин, она слишком зависимая. Пусть не обижаются на меня актеры. На мой взгляд, мужчина должен быть самостоятельным, сам что-то решать в своей жизни, а не ждать предложений. Пусть сын лучше станет художником или режиссером», — подчеркнула Мария.Сама Миронова уже достигла такого уровня в профессии, что может выбирать роли по душе, а не сниматься в проходных картинах. Но в последнее время ей милее театр, чем съемочная площадка. Отметим, что три года назад Мария Миронова второй раз стала мамой. Имя отца ребенка звезда не раскрывает, но слухи упорно сводят ее с молодым актером Андреем Сорокой. «Для меня семья гораздо важнее, чем моя работа. Это не сравниваемые вещи. В 18-летнем возрасте, когда родила первого сына Андрея, я бы так не рассуждала. Когда же у него начался переходный возраст, мне было уже 30 лет, и я даже стала отказываться от съемок и поездок. Не могла себе это позволить. Все время уделяла Андрею. Это было в приоритете. Так происходит и сейчас с младшим Федором. Степень моей любви к детям, конечно, одинаковая», — объявила Мария. Также она рассказала, что нередко ей задают вопросы о том, каково рожать в 17 и 45 лет. Ведь в социальных сетях многие женщины хейтят ее за то, что она так поздно стала мамой. «Критика — неплодотворная вещь. Я на нее уже не обращаю внимания. В свое время у меня спрашивали, как я решилась рожать, забеременев в 17 лет. Теперь интересуются, как это я пошла на серьезный шаг — родить в 45. Людям свойственно задавать подобные вопросы. А ответ очень прост — так произошло в моей жизни, и я приняла это с радостью», — сказала Мария Миронова «Вечерней Москве».