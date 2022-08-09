Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию

Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Актриса Мария Миронова рассказала, как растут ее дети. Артистка воспитывает двоих сыновей — старший Андрей пошел по ее стопам, стал играть в театре и сниматься в кино. Актриса довольна его успехами, но вот для младшего она не хочет такой судьбы. 48-летняя Мария Миронова неожиданно раскритиковала актерскую профессию, которой отдала всю жизнь. Звезда театра и кино подчеркнула, что не собиралась делать из своих детей артистов и была очень удивлена, когда старший сын захотел пойти по ее стопам. «У него все прекрасно. Андрей выпустил несколько премьер в «Ленкоме», а до этого — в Театре Вахтангова, снимается в кино», — описала достижения наследника звездная мама. Мария считает, что актерство — тяжкий и неблагодарный труд. Кроме того, мужчинам-актерам, как ей кажется, намного сложнее в данном случае. Об этом она рассказала в недавнем интервью. «Я бы не хотела, чтобы актерство когда-нибудь привлекло и младшего сына Федора. Я и старшему этого не желала, считая, что актерская профессия не для мужчин, она слишком зависимая. Пусть не обижаются на меня актеры. На мой взгляд, мужчина должен быть самостоятельным, сам что-то решать в своей жизни, а не ждать предложений. Пусть сын лучше станет художником или режиссером», — подчеркнула Мария.
Сама Миронова уже достигла такого уровня в профессии, что может выбирать роли по душе, а не сниматься в проходных картинах. Но в последнее время ей милее театр, чем съемочная площадка. Отметим, что три года назад Мария Миронова второй раз стала мамой. Имя отца ребенка звезда не раскрывает, но слухи упорно сводят ее с молодым актером Андреем Сорокой. «Для меня семья гораздо важнее, чем моя работа. Это не сравниваемые вещи. В 18-летнем возрасте, когда родила первого сына Андрея, я бы так не рассуждала. Когда же у него начался переходный возраст, мне было уже 30 лет, и я даже стала отказываться от съемок и поездок. Не могла себе это позволить. Все время уделяла Андрею. Это было в приоритете. Так происходит и сейчас с младшим Федором. Степень моей любви к детям, конечно, одинаковая», — объявила Мария. Также она рассказала, что нередко ей задают вопросы о том, каково рожать в 17 и 45 лет. Ведь в социальных сетях многие женщины хейтят ее за то, что она так поздно стала мамой. «Критика — неплодотворная вещь. Я на нее уже не обращаю внимания. В свое время у меня спрашивали, как я решилась рожать, забеременев в 17 лет. Теперь интересуются, как это я пошла на серьезный шаг — родить в 45. Людям свойственно задавать подобные вопросы. А ответ очень прост — так произошло в моей жизни, и я приняла это с радостью», — сказала Мария Миронова «Вечерней Москве».
# Шоу-бизнес Миронова Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние здоровья актера
Эштон Кутчер впервые рассказал о своем опасном заболевании: состояние
Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином
Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате
Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате
Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD
Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD
Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»
Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в
Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за плохое знание игры
Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за
Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA Play
Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA
Данилу Багрова добавили в "Игру престолов"
Данилу Багрова добавили в "Игру престолов"

Топ на сегодня

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на Ольхоне
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично недостоверным
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично

Еще по теме

Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова запечатлела подросшего сына на прогулке
Мария Миронова призналась, что ее младшего сына постоянно сравнивают со знаменитым дедом
Мама Марии Мироновой рассказала о муже своей дочери: "Маше с ним повезло"