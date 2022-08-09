Марина Александрова показала точеную фигуру в платье с голым плечом
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Марина Александрова показала точеную фигуру в платье с голым плечом

Марина Александрова показала точеную фигуру в платье с голым плечом
39-летняя актриса Марина Александрова поделилась фото в элегантном наряде и рассказала о новых съемках. Марина Александрова пребывает в роскошной форме и может позволить себе даже самые откровенные наряды. Актриса предстала в платье из струящегося атласа насыщенного изумрудного цвета с обнаженным плечом и головокружительным вырезом на подоле. Образ актрисы завершили роскошное кольцо с изумрудами и массивные серьги с таким же камнем. Звезда позировала у зеркала.
«Воскресенье был выходной... Но не сегодня», — сообщила Александрова. Поклонники артистки пришли в восторг от ее образа. «Мариша, красота, нежнота», «Вы шикарная», «Какая роскошная! Марина, вы супер! Супер-женщина и супер-актриса! Люблю вас!», «Какая взрослая уже, но всё равно принцесса Дармштадская... Зелёный вам очень идёт, вы очень красивая», «Есть в этой красоте что-то благородное. Дуэли на шпагах и балы до утра», - написали в комментариях. Александрова вернулась к съемкам в историческом сериале «Екатерина». Она играет роль великой императрицы. Актриса поделилась фото в съемочном костюме в компании Владимира Яглыча. Актеру досталась роль князя Григория Александровича Потемкина. Артисты скрыли лица под темными платками.
«Засекреченные герои... Никогда не угадаете, кто кого играет. Секретный проект. Неизвестные лица. Дворцовые тайны», — подписала фото Марина. Поклонники артистки, конечно же, узнали героев полюбившегося сериала и обрадовались тому, что создатели приступили к съемкам четвертого сезона. «Любимые герои — Потемкин и Екатерина Великая! Пересмотрели с мужем все сезоны. Ждём продолжения!», «Шикарные оба! Обожаю ваших персонажей и чрезвычайно рада их возвращению!» «Потрясающие Григорий Александрович и Екатерина Алексеевна. Лучший дуэт», «Красивые актёры, и очень трогательно играют отношения, респект», — отметили пользователи.
# Шоу-бизнес Александрова Марина
По материалам: z-aya

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