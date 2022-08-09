Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»

Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»

Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»

Около месяца назад Анатолий Белый громко заявил о том, что покинул Россию. Звезда МХТ отработал контракт, пришел к худруку Константину Хабенскому и сказал, что уезжает.


Информация об этом быстро просочилась в СМИ, правда, многие сначала не поверили, что знаменитый актер навсегда уедет из страны и заберет семью. Но Белый опубликовал в личном блоге большое письмо, в котором рассказал о своем поступке, тяжелом моральном состоянии и объяснил гражданскую позицию.

Письмо его широко обсуждается в СМИ. Многие не понимают актера, ведь тот ушел на гребне успеха и востребованности. Только в МХТ у него было пять спектаклей, в том числе «Мастер и Маргарита», где он играет главную роль. К тому же Анатолий часто снимался в кино, участвовал в телепроектах.

Обращение Белого прочел в своем шоу «Бесогон» Никита Михалков, а затем обратился к опальному актеру. «Многозначительно написано, согласитесь? «Тьма на русской земле» — вы серьезно? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анатолий? Когда вы говорите про «культуру», то говорите про себя? Или таких вот своих коллег», — сказал Никита Сергеевич, опубликовав кадр с выступления украинского артиста Потапа.

Никита Сергеевич привел в пример несколько ситуаций, которые его серьезно покоробили — они касаются семейных ценностей, детского восприятия себя и отношений между полами. Именно поэтому он и задал Белому вопрос, как тот чувствует себя в Европе, которую так хотел видеть у нас.

Ответит ли Михалкову Анатолий, пока непонятно. Актер старается не вступать в полемику с коллегами по цеху, которые остались в России. Даже в свое 50-летие он не стал делать публикации, а вышел на связь с поклонниками только через два дня, отметив, что хейтеры постоянно пишут ему негативные сообщения.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Мария Миронова не хочет сына пускать в актерскую профессию
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином Хабенским
Иван Стебунов радуется, что его больше не путают с Константином
Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате
Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате
Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD
Wintermute получил право эмиссии стейблкоина USDD
Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»
Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в
Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за плохое знание игры
Юриста, подавшего в суд из-за персонажа Call of Duty, наказали за
Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA Play
Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA
Данилу Багрова добавили в "Игру престолов"
Данилу Багрова добавили в "Игру престолов"
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем и раскрыла свой диагноз
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем и раскрыла свой диагноз

Топ на сегодня

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне
В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО"
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на Ольхоне
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично недостоверным
Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично

Еще по теме

Уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый покинул Россию
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Анатолий Белый ушел из театра
Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в ореоле собственной значимости»