Михалков: «Белый пишет о тьме на русской земле. А что творится в светлом мире, куда он сбежал?»

Около месяца назад Анатолий Белый громко заявил о том, что покинул Россию. Звезда МХТ отработал контракт, пришел к худруку Константину Хабенскому и сказал, что уезжает.

Информация об этом быстро просочилась в СМИ, правда, многие сначала не поверили, что знаменитый актер навсегда уедет из страны и заберет семью. Но Белый опубликовал в личном блоге большое письмо, в котором рассказал о своем поступке, тяжелом моральном состоянии и объяснил гражданскую позицию.

Письмо его широко обсуждается в СМИ. Многие не понимают актера, ведь тот ушел на гребне успеха и востребованности. Только в МХТ у него было пять спектаклей, в том числе «Мастер и Маргарита», где он играет главную роль. К тому же Анатолий часто снимался в кино, участвовал в телепроектах.

Обращение Белого прочел в своем шоу «Бесогон» Никита Михалков, а затем обратился к опальному актеру. «Многозначительно написано, согласитесь? «Тьма на русской земле» — вы серьезно? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анатолий? Когда вы говорите про «культуру», то говорите про себя? Или таких вот своих коллег», — сказал Никита Сергеевич, опубликовав кадр с выступления украинского артиста Потапа.

Никита Сергеевич привел в пример несколько ситуаций, которые его серьезно покоробили — они касаются семейных ценностей, детского восприятия себя и отношений между полами. Именно поэтому он и задал Белому вопрос, как тот чувствует себя в Европе, которую так хотел видеть у нас.

Ответит ли Михалкову Анатолий, пока непонятно. Актер старается не вступать в полемику с коллегами по цеху, которые остались в России. Даже в свое 50-летие он не стал делать публикации, а вышел на связь с поклонниками только через два дня, отметив, что хейтеры постоянно пишут ему негативные сообщения.