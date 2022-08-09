Минфин не планирует расширять семейную ипотеку на вторичное жилье
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Минфин не планирует расширять семейную ипотеку на вторичное жилье

Минфин не планирует расширять семейную ипотеку на вторичное жилье

Министерство финансов не планирует расширять льготную программу семейной ипотеки на рынок вторичного жилья. Появившийся накануне проект постановления с информацией об этом был размещен ошибочно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов был размещен проект постановления, в котором шла речь о том, что Минфин планирует расширить программу семейной ипотеки, в частности на семьи с детьми-инвалидами, позволив им приобретать квартиры на вторичном рынке по льготным программам кредитования.

Как прокомментировали в пресс-службе министерства, этот документ был опубликован по ошибке.

По данным пресс-службы, подобные предложения высказывали участники рынка. «Минфин не прорабатывает такую меру», — добавили в пресс-службе.

Ранее также стало известно, что Минтруд подготовил проект постановления Правительства, предлагающий упростить использование материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Согласно документу, гражданину при направлении средств маткапитала на рефинансирование ипотеки нужно будет предоставить только документ о том, что он получил средства от банка, рефинансирующего ипотеку. Проект постановления был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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По материалам: pnp.ru

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