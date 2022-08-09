Минобороны РФ: в Крыму на аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов
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Минобороны РФ: в Крыму на аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов

Минобороны РФ: в Крыму на аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов

Несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на территории аэродрома Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму. Об этом сообщили 9 августа в Минобороны России, пишет ТАСС.

«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника не повреждена. «Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы администрации Сакского района Крыма Виктория Казьмирова сообщила, что на аэродроме района, по предварительным данным, произошел взрыв. Советник главы Крыма Олег Крючков также подтвердил информацию о взрывах, уточнив, что они произошли в районе поселка Новофедоровка. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия. Туда направлены машины скорой помощи и санитарная авиация, информация о пострадавших уточняется, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка Сакского района используется для базирования авиации Минобороны РФ — самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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По материалам: irk

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