Мир отмечает День книголюбов

День книголюбов празднуют во всем мире 9 августа. Несмотря на то что данный праздник зародился в США (Book Lovers Day), он приобрел популярность и в других странах мира.

Чтение всегда было одним из самых актуальных показателей культурного развития общества. С 1995 года ЮНЕСКО присуждает премию самому читающему городу, а с 2001 года — выбирает Всемирную столицу книги. В 2022 году этот титул получил мексиканский город Гвадалахара.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 92% респондентов признались, что читают книги, при этом большинство предпочитает бумажный формат. Лишь каждый третий читает книгу со смартфона, а каждый пятый — с экрана компьютера. У 16% опрошенных есть электронная книга.

Что примечательно, самой популярной оказалась художественная литература. Ей отдает предпочтения 61% россиян. Специализированную литературу читают 33% опрошенных, почти столько же (31%) — научно-популярную, а 12% предпочитают философию и книги по кулинарии.



