Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
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Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей

Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователейПользователь Reddit нашел у дома похожий на пушечное ядро шар и озадачил читателей

Житель Канады с ником donniedumphy рассказал на развлекательном портале Reddit, что наткнулся у своего дома на шар, похожий на пушечное ядро. Публикация о неожиданной находке стала популярной и озадачила пользователей, которые высказали свои догадки о предназначении предмета.

«Кажется, я нашел на своем дворе пушечное ядро! Это ведь пушечное ядро? Оно тяжелое», — написал мужчина. Он также прикрепил к посту два снимка шара: на первом предмет был в руке автора поста, а на втором лежал на весах — оказалось, что шар весит около двух килограммов. Рассказчик также уточнил, что земля, на которой находится его дом, в прошлом принадлежала семье генерала и использовалась для фермерства.

Один из пользователей выразил уверенность в том, что на фото утяжелитель для ворот, который широко применялся в прошлом. «Я нахожу такие же предметы повсюду у дома. Сначала я думал, что это пушечные ядра, но мне сказали, что их используют в гигантской дробилке», — написал другой комментатор. Юзеры также предположили, что подобные шары могли использоваться в какой-то устаревшей технике для фермерства.

Ранее другой пользователь Reddit заявил, что столкнулся с пугающей находкой в купленном им доме. По словам мужчины, под постройкой он обнаружил старую могильную плиту.

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По материалам: lenta.ru

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