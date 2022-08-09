Настя Ивлеева мечтает о большом члене
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Настя Ивлеева мечтает о большом члене

Настя Ивлеева мечтает о большом члене
Ведущая Настя Ивлеева рассказала о своих интимных желаниях. Четыре года назад Настя Ивлеева на взлете блогерской карьеры появилась в шоу Юрия Дудя*. Интервью получилось резонансным и до сих пор считается одним из самых просматриваемых в русскоязычном YouTube. Зрителей поразила откровенность блондинки, которая порой была на грани. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Тогда Настя Ивлеева заявляла, что 15 сантиметров для мужчины — это приговор. Впрочем, вскоре она пожалела об излишней разговорчивости. На блондинку обрушилась волна критики, а особо возмущающиеся стали присылать снимки своих половых органов, пытаясь доказать: с их физиологией все нормально.
«Через год я за долгое время (аж со школы) увидела линейку, которая была как раз 15 сантиметров. Я смотрю на нее и думаю: она же огромная! Ну то есть нормальная. Тогда только до меня дошло, почему все пацаны России и всего мира взбунтовались и начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм», — делилась блогер в личном YouTube-канале. 31-летняя Ивлеева объяснила, почему в том злополучном интервью ляпнула о «приговоре». Оказалось, все из-за банальной неосведомленности. «Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет, — хитро улыбалась блогер. — Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантетровыми «лучшими друзьями» — это какие-то гиганты». Блогер посчитала, что сделала правильный расчет. «Я решила взять самый минимум от 22 и сказала, что 15 — очень маленький размер, кринж, корнишончик. Потом, когда увидела линейку, поняла, что немножко напутала в цифрах, сантиметров на 10. Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level», — не удержалась от критики блондинка.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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