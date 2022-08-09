Nike получила иск от российских потребителей

Вадим Карасев

«Известия»: российские потребители предъявили судебный иск к компании Nike

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании Nike. Организация считает, что американская фирма перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами после объявления об уходе. Об этом сообщает издание «Известия».

Заседание пройдет 18 августа в Черемушкинском районном суде Москвы. По данным издания, в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор. Ведомство должно представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей.

«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица, являющиеся уполномоченным импортером и продавцом этих товаров», — подчеркнул в иске руководитель ОПИ Олег Павлов.

О прекращении деятельности Nike стало известно в июне. Известно, что бренд полностью закроет свои магазины в течение июля 2022 года. На данный момент марка распродает продукцию, а все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым бутикам.