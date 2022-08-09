"Новые люди" предлагают законодательно бороться с нарушителями тишины

Вадим Карасев

Депутаты от партии "Новые люди" предлагают штрафовать и привлекать к общественным работам мотоциклистов и автомобилистов, систематически нарушающих тишину в городах.

В качестве мер законодатели предлагают штраф в размере 100 тысяч рублей, три месяца на штрафстоянке и семь дней общественных работ. Инициатива появилась по результатам опроса, в котором приняли участие более 80 тысяч жителей из 15 регионов России. Почти 70% опрошенных сталкивались с проблемой шума и признали, что она их беспокоит.

"Мы привлекли к обсуждению экспертов, в том числе и владельцев мотоциклов, которые признали - необходимо, чтобы штраф существенно сказывался на бюджете владельца. Три месяца на штрафстоянке – это по факту пропуск сезона и хороший повод привести транспортное средство в соответствие с законом. А неделя общественных работ поможет нарушителям понять, что они живут в обществе не одни", - объяснил перечень предлагаемых мер вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков в ходе пресс-конференции "Законодательное регулирование допустимого уровня шума от автомобилей и мотоциклов в ночное время".

Главное нарушение, которое является источником шума, – это прямая система выхлопа. Именно ее запрет эксперты считают решением проблемы. При этом "Новые люди" подчеркивают: они не выступают против мотоциклистов. Из 100 тысяч мотовладельцев, зарегистрированных в столице, нарушителей единицы. Законодатели отмечают, что меры по проекту вводятся последовательно – как первое, второе и третье предупреждение.

"Сейчас в Екатеринбурге разгар мотосезона. Это и без мотоциклистов очень шумный город – Екатеринбург в тройке самых шумных городов России. Ездить без глушителей по спальным районам в ночное время - это свинство. Я прекрасно понимаю раздражение людей, у меня самого восьмимесячная дочь. И часто ночью приходится или закрывать окна, или подскакивать, понимая, что ребенок может проснуться", - рассказал депутат Госдумы РФ от партии "Новые люди" по Свердловской области Александр Демин.

Он предлагает обязать владельцев шумного транспорта устанавливать специальные устройства на выхлопной трубе, которые позволят понизить уровень шума.

Для законодательного регулирования инициативы необходимы изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), содействие в прохождении сертификации приборов и получении прав на их использование.

"Москва может стать хорошим примером для нововведений, и опыт столицы будет применяться в других городах. А после урегулирования на уровне Государственной Думы все регионы смогут быстро привести местное законодательство в соответствие", - отметил Даванков.

Депутат призвал горожан принимать участие в работе и вносить свои предложения. На сегодняшний день штраф за нарушение тишины составляет 500 рублей.