Обладателям карты «МИР» могут дать деньги

Банк решил сделать сюрприз для своих вкладчиков. В августе российских пенсионеров ждет приятный сюрприз. Все, кто получают выплаты на карту «Мир», получат дополнительный бонус. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, для его получения необходимо перевести свою пенсию в банк ПСБ, который сейчас обещает подарок всем пожилым гражданам. «В банке действует программа, согласно которой за перевод пенсии к ним на карту человека будет зачислен бонус в размере одной тысячи рублей. Причем это будут именно живые деньги, не промокод на покупки или бонусы, которые потом можно будет списать. А именно деньги, которые можно будет потратить с карты или же затем снять в виде наличных через банкомат», – рассказала Киреева Primpress. Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии. Его рассмотрением депутаты займутся уже в августе.