Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев

Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев

Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев«Ъ»: 60% россиян поддержали бы возможное решение Путина объявить наступление на Киев

Возможное решение президента Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60 процентов россиян, 26 процентов выступили бы против. Готовность граждан одобрить такой шаг оценила социологическая служба Russian Field по итогам опроса. Об этом во вторник, 9 августа, пишет «Коммерсантъ».

В целом за продолжение военной операции высказались 52 процента опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38 процентов респондентов. В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62 процента россиян, обратного мнения придерживаются 19 процентов, еще столько же затруднились ответить.

В то же время 59 процентов участников опроса полагают, что спецоперация затянулась, противоположной точки зрения придерживаются 28 процентов респондентов, а 13 процентов затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. При этом 41 процент россиян признались, что «устали от новостей о ходе военной операции на Украине».

Как считает политолог Алексей Макаркин, тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления,— можно считать выражением доверия главе государства.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Свиньи
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Свиньи
Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад "Алешка"
Глава Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад
Анонсирован шутер The First Descendant на Unreal Engine 5, от студии Nexon
Анонсирован шутер The First Descendant на Unreal Engine 5, от студии
Полицейские в Братске спасли бездомного пса, пострадавшего от выстрела неизвестного
Полицейские в Братске спасли бездомного пса, пострадавшего от
Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца
Сын Трампа высказался об обыске ФБР в поместье отца
Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России
Группа «Би-2» прокомментировала свой спешный и тайный отъезд из России
Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%
Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%
Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Закуска на отлично: рецепт удивительных битых огурчиков по-китайски
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,

Топ на сегодня

Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха

Еще по теме

Большинство россиян отказались считать США союзником в борьбе с терроризмом
В экономический кризис поверили 72 процента россиян
Большинство россиян выступили за ограничение на въезд мигрантов
Желающих похоронить Ленина россиян стало меньше