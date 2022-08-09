Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев

Вадим Карасев

«Ъ»: 60% россиян поддержали бы возможное решение Путина объявить наступление на Киев

Возможное решение президента Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60 процентов россиян, 26 процентов выступили бы против. Готовность граждан одобрить такой шаг оценила социологическая служба Russian Field по итогам опроса. Об этом во вторник, 9 августа, пишет «Коммерсантъ».

В целом за продолжение военной операции высказались 52 процента опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38 процентов респондентов. В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62 процента россиян, обратного мнения придерживаются 19 процентов, еще столько же затруднились ответить.

В то же время 59 процентов участников опроса полагают, что спецоперация затянулась, противоположной точки зрения придерживаются 28 процентов респондентов, а 13 процентов затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. При этом 41 процент россиян признались, что «устали от новостей о ходе военной операции на Украине».

Как считает политолог Алексей Макаркин, тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления,— можно считать выражением доверия главе государства.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.