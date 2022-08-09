Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
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Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни

Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
Певица и ведущая Ольга Бузова на концерте заговорила о на болевшем. Артистка на концерте в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer Fest – 2022 заговорила со зрителями о личном. В какой-то момент исполнительница обратилась со сцены к одному из поклонников. «Влюбился? Подожди, мне нужно сначала посоветоваться с моим парнем. А хотя да, у меня же его нет», сказала Ольга Бузова.
Отметим, что во время концерта в уральской столице Бузова исполнила свои главные хиты, среди которых «Мало половин», «Танцуй под Бузову», «Водица» и WiFi, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург». Напомним, что полтора года назад Бузова рассталась со своим парнем — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. После этого исполнительница никак не может наладить свою личную жизнь.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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