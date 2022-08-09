Отменить запрет на выезд за границу будет проще

Постановление о снятии запрета на выезд за границу для должников будут принимать автоматически, сразу же после оплаты задолженности. Такой приказ Минюста вступает в силу 9 августа.

Судебный пристав может вынести постановление о запрете человеку покидать страну, если у него есть долги. Когда речь идет о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, то за границу не выпустят с долгом свыше 10 тысяч. В остальных случаях человек может попасть в список невыездных, если должен более 30 тысяч рублей. Постановления о запрете покидать Россию поступают в информационную базу ФССП, а оттуда — в государственную систему миграционного и регистрационного учета (МИР), доступную погранслужбе ФСБ. Это позволяет останавливать должников в пунктах пропуска через государственную границу.

После того как человек заплатил долг, факт оплаты отражается в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Раньше сразу после этого судебный пристав принимал постановление о снятии запрета на пересечение границы. В электронном виде оно поступало в информсистемы ФССП и МИР. С 9 августа такое постановление будет формироваться автоматически, как только информация о погашении долга поступила в базу данных о платежах. Это позволит пограничникам более оперативно получить данные о людях, погасивших задолженность.





За первое полугодие 2022 года 6,9 миллиона должников стали невыездными по решению судебных приставов, сообщили «Парламентской газете» в ФССП. В Москве вынесли более 349,2 тысячи таких постановлений. В 2021 году границу закрыли для 12,2 миллиона граждан, не заплативших долги. Среди них 621,9 тысячи жителей столицы.