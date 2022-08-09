Павел Прилучный собирается устроить для Зепюр Брутян еще одну свадьбу

По слухам, Павел Прилучный и Зепюр Брутян тайно оформили отношения еще весной. И хотя пара никак не комментирует эту новость, поклонники артистов уверены – всё обстоит именно таким образом. Павел и Зепюр публикуют в своих соцсетях романтические снимки, которые не оставляют сомнений – между ними действительно есть высокие чувства.





Информация об отношениях Павла Прилучного со своей коллегой по кинопроекту Зепюр Брутян появилась весной 2022 года. Актер открыто демонстрировал свои романтические чувства в соцсетях. Это сильно бросилось в глаза поклонникам: Павел, находясь в браке с Агатой Муцениеце, не показывал такой романтики, а роман с Мирославой Карпович и вовсе не подтверждал.

Позднее появилась информация, что Павел и Зепюр уже официально оформили свои отношения, но сделали это тайно. На мероприятие не были приглашены даже друзья пары. В качестве доказательства барка приводились снимки свидетельства о браке, но их подлинность остается под вопросом.





Однако, по информации издания «7 дней», масштабное празднование свадьбы всё же состоится. Инсайдеры утверждают, что Павел и Зепюр проведут повторную церемонию в конце августа-начале сентября 2022 года, но в этот раз уже открыто.

«Говорят, что проставляться за свадьбу Прилучный все-таки планирует. Торжество актер хочет организовать в Москве в конце августа - начале сентября», — утверждает инсайдер.





Видимо, актеры решили перестать скрывать то, что всем и так давно известно. Напомним, что 12-м мая датированы «документы» о заключении брака Прилучного и Брутян. Прилучный регулярно устраивает для новой девушки романтические сюрпризы и даже успел познакомить ее со своими детьми.