Перспективы для Львов и романтические отношения у Скорпионов: рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака

Древний инструмент скандинавских народов считается одним из самых точных. Предсказания рунического гороскопа на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака могут стать руководством в повседневной жизни, помогая сделать правильный выбор.

Овен





Руны тейваз, альгиз и уруз советуют выделить время для активного отдыха, чтобы мобилизовать свой организм и набраться сил на дальнейшие свершения. Овнам следует быть внимательными к своему здоровью.

Не спешите действовать. Неделя расслабленности поможет найти устойчивую и уверенную позицию в делах.

Телец





Руны предрекают Тельцам незначительные проблемы, которые помешают им двигаться к задуманной цели. Йера, соуло и альгиз в перевернутом виде обозначают время, когда следует осторожно принимать решения. Тельцам следует все свои действия тщательно взвешивать и просчитывать следующие шаги, чтобы не ошибиться.

Близнецы





Руны советуют критически относиться к полученной информации. Соуло, а также перевернутые перто и тейваз сигналят о возможности манипуляций в виде недосказанности или части правды, которая искажает всю картину в целом. Не спешите принимать все на веру, попытайтесь найти другие источники, тогда сможете избежать проблем.

Рак





Руны вунье, хагалах и перевернутая райдо означают стабильность и размеренность. В эту неделю Раки не должны начинать проекты, совершать поездки или заводить новые знакомства. Лучше займитесь делами, которые давно ожидают вашего вмешательства. Руны предупреждают о возможности непредвиденных трудностей, выйти из которых помогут трезвый ум и здравый смысл.

Лев





Соуло, наутиз и турисаз обещают Львам новые перспективы, которые дадут возможность реализовать свой творческий потенциал. Это поможет решать проблемы, которые уже давно мешают двигаться дальше. Но руны советуют не спешить, в приоритете должны быть важные дела и семья.

Дева





Руны Ингуз, эйваз и соуло означают перемены, которые грядут в жизни Дев. Несмотря на составленные планы, можете смело менять траекторию движения — это принесет только положительный результат. Но вместе с этим руны советуют выбирать те сферы, которые отвечают личным интересам.

Весы





Руны дагаз, а также перевернутые турисаз и альгиз предрекают сложности, которые в скором времени разрешатся. Не расстраивайтесь, лучше займитесь личным развитием- это даст возможность открыть для себя новый путь развития.

Скорпион





Руны эйваз, иса и перевернутая перто советуют Скорпионам заняться личной жизнью. Неделя удачна для знакомств, общения и романтических отношений. Контакты, завязанные в это время, принесут удачные инвестиции в будущем.

Стрелец





Ингуз, перевернутая райдо и йера советуют ничего не менять на данном этапе жизни Стрельцов. Перемены не принесут желаемый результат и могут разочаровать в дальнейшем. Обратите внимание на текущие проекты: правильная расстановка сил и обдуманные действия принесут больше пользы, чем необдуманные аферы.

Козерог





Руны соуло, иса и перто предсказывают удачное время для реализации планов и творческого роста. Внутренние амбиции помогут идти правильным путем, а интуиция подскажет верные решения. Но не спешите, этот период будет длительным, и результат будет для честолюбивых Козерогов приятным.

Водолей





Руны подсказывают, что Водолеи столкнулись со сложным периодом, когда отсутствие перспектив стопорит ваше развитие. Следует искать дополнительную информацию — она даст возможность решить проблемы без потерь. Перевернутая беркана, кено и ингуз сулят также благоприятное время для личных отношений и романтики.

Рыбы





Выпавшие феху, перевернутые уруз и тейваз советуют Рыбам отложить решение финансовых вопросов на более благоприятное время. Не спешите тратить накопления — они пригодятся для более удачного проекта в скором времени. Займитесь насущными делами. Это время не лучшее для риска и мечтательности.