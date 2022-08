Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста

Вадим Карасев

Американский актер и комик Пит Дэвидсон начал посещать психотерапевта из-за онлайн-преследований со стороны рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Daily Mail.

Дэвидсон был вынужден обратиться к помощи специалиста из-за «внимания и негатива», которые были вызваны «выходками Канье», уточнил источник, близкий к семье комика. По его словам, Пит проходит терапию с апреля. Причиной обращения к психологу стали посты с угрозами, которые публиковал Уэст в социальных сетях, когда Дэвидсон встречался с бывшей женой рэпера Ким Кардашьян.

Ранее Канье прокомментировал расставание экс-супруги с комиком. Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обложку газеты The New York Times с заголовком для некролога «Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет» (Skete Davidson Dead At Age 28).

О том, что Ким рассталась с Питом, стало известно в начале августа. Отмечается, что знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями. Источники сообщили, что у пары все еще «много любви и уважения друг к другу», однако большие расстояния и загруженный график «затрудняют поддержание отношений». Причиной расставания стала разница в возрасте, которая приводила к конфликтам интересов: 28-летний Дэвидсон часто требовал приезда возлюбленной, когда находился в командировках, в то время как 41-летняя Кардашьян хотела сосредоточиться на воспитании детей.