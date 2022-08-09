Плюшевый оскал: безопасны ли игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси

Еще несколько месяцев назад мы не знали об этих разноцветных монстриках, а сегодня наши дети не могут отвести взгляд от этих игрушек и, как заколдованные, смотрят на их плюшевый оскал. Некоторые родители не на шутку пугаются: что привлекает их чадо в Хагги Вагги и Кисси Мисси? Клинический психолог рассказал, в чем тут дело и безопасны ли игрушки для ребенка.

Откуда взялись Хагги Вагги и Кисси Мисси

Как это часто бывает, образы «ожили» из компьютерной игры. Называется она Poppy Playtime, а ее возрастной ценз – 12+. Однако игрушки захватили воображение малышей от 2 лет, а они уж точно не играли в эту игру. Но обо всем по порядку.





Согласно сюжету, игрок должен найти милую Poppy на заброшенной фабрике игрушек. Десять лет назад отсюда внезапно исчез весь персонал. Во время поисков путь вам преграждает синий Хагги Вагги (hug с английского переводится как «объятия»). Он настроен воинственно и хочет съесть незваного гостя. Музыка и общая атмосфера столь реалистичны, что пугают даже некоторых взрослых.





Далее, во второй главе, игрок встречает розовенькую Кисси Мисси (kiss, соответственно, переводится как «поцелуй»). Попадая в кабинет директора, мы видим фотографию на стене, по которой можно сделать вывод об отношениях этих героев. Сердечки — яркое свидетельство о романтике.

Другие персонажи

Компьютерная игра не изобилует персонажами, но мы видим, что игрушек в подобном стиле гораздо больше. На самом деле игра была лишь первыми «пробами пера». Настоящее зарабатывание денег началось тогда, когда были сняты мультики с похожими на Хагги персонажами. Самые популярные из них — Ванк Панк и Грисс Висс.





Когда на прилавках появились игрушки, они сразу же привлекли внимание ребят. Самые большие стоили до полутора тысяч рублей, а те, что поменьше, — до 1000. Впрочем, сейчас спрос уже несколько упал, и разноцветных монстров со страшной улыбкой можно приобрести где угодно по довольно демократичным ценам. Только вот меньше их не становится. Создатели придумывают все новые игрушки с еще более безумным внешним видом.

Безопасны ли эти игрушки для ребенка

Детский клинический психолог Дмитрий Клочков говорит, что страшилки всегда манили детей, захватывая их воображение. Большинство ребят понятия не имеют о компьютерной игре. Их просто привлекает яркий цвет плюшевых персонажей, а также их нестандартный вид. Это что-то из области фантазий и воображения. Можно сказать, что опредмечивание страхов в такой игривой форме нивелирует их эффект.





Родителям стоит вспомнить, как их в детстве пугали бабайкой или Бабой-Ягой. Многие в раннем возрасте смотрели сериал «Кошмар на улице Вязов», и это не нанесло глубокую травму, а лишь развлекало и веселило.

Интересно, что игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси намного больше пугают взрослых, чем детей. Родители переживают, что они не безопасны и могут испортить психику малышей. Дмитрий Клочков говорит, что монстрики с оскалом-улыбкой принципиально ничем не отличаются от устрашающих персонажей двадцатилетней и более давности.

Дети все схватывают на лету. Они видят, что общество и мир в целом неоднозначны. То, что выглядит дружелюбно, привлекательно, красиво и мило, может быть очень опасным, нести агрессию. Хагги Вагги и Кисси Мисси улыбаются, но не скрывают свои острые зубы. Это даже более честно — внешний вид говорит сам за себя. Дети, контактируя с ними, учатся принципам социализации. Поэтому таких монстров можно воспринимать в качестве психологического тренажера.